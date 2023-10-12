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عربي-دولي

في الاردن.. عباس يلتقي بلينكن غداً

Lebanon 24
12-10-2023 | 00:38
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يجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الأردن، الجمعة، حسبما قال أمين سر الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وأضاف الشيخ عبر منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، أن عباس سيجتمع أيضا مع العاهل الأردني الملك عبد الله في عمّان الخميس.
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وكانت وزارة الخارجية الأميركية ذكرت أن بلينكن سيسافر إلى إسرائيل والأردن، حيث سيلتقي مسؤولين رفيعي المستوى.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن بلينكن سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني في عمّان.

وقبل 4 أيام تحدث عباس وبلينكن هاتفيا، حيث أبلغ الرئيس الفلسطيني الوزير الأميركي أن "استمرار الظلم والقهر اللذين يتعرض لهما شعبنا هي التي تدفع بالأمور نحو الانفجار".

وشدد على أن سبب التصعيد المستمر "هو ممارسات المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية".

وفي المقابل، أعاد بلينكن التأكيد على "إدانة الولايات المتحدة الصريحة للهجمات الإرهابية التي تشنها حركة حماس ضد إسرائيل".

وحث السلطة الفلسطينية على متابعة وتعزيز الإجراءات الرامية إلى استعادة الهدوء والاستقرار في الضفة الغربية.
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