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عربي-دولي

سفير إسرائيل في موسكو: روسيا يمكنها التأثير إيجابيا على حماس

Lebanon 24
12-10-2023 | 01:06
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قال السفير الإسرائيلي في موسكو ألكسندر بن تسفي، إنه إذا تمكنت روسيا من التأثير على حماس، ستلعب دورا إيجابيا في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ووقف التصعيد الخطير الحالي.


وأضاف في مقابلة مع وكالة " نوفوستي": "إذا تمكن أي طرف ما من التأثير على مثل هذه المنظمات (حماس)، بما في ذلك روسيا، فهذا أمر إيجابي".
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السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة. (RT)
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