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عربي-دولي

في اليوم السادس من الحرب: غارات إسرائيلية عنيفة جواً وبحراً على غزة.. والهلال الأحمر يحذر

Lebanon 24
12-10-2023 | 00:58
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قصفت البحرية الإسرائيلية، اليوم الخميس، مخيم الشاطئ غربي غزة، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الفلسطيني، كما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان بساعة مبكرة من اليوم، أنه شن هجوما واسع النطاق على العديد من مراكز حماس في القطاع.
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كذلك قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، محيط مجمع أنصار الحكومي غرب غزة، بحسب ما ذكرته "العربية".

يأتي هذا التصعيد، بينما حذر الهلال الأحمر الفلسطيني أنه "إذا استمر منع إدخال الوقود إلى القطاع فستتوقف الخدمات الإسعافية خلال 4 أيام"، في وقت يرتفع عدد المصابين والشهداء بشكل يومي في غزة.

أما في الضفة الغربية، فقد افتحمت قوات إسرائيلية مدينة جنين ثم انسحبت بعدها بعد أن استهدفت "كتيبة جنين" تلك القوات "بدفعات كثيفة ومتتالية من الرصاص، وفق ما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية اليوم.

وفرضت "إسرائيل" منذ السبت الماضي، حصاراً على قطاع غزة المكتظ بالسكان، مغلقة كافة المعابر، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والسلع، كما قطعت الكهرباء والمياه.

وتوعدت رئاسة الحكومة الإسرائيلية بـ"مسح حركة حماس واقتلاعها من غزة"، إثر الهجوم المفاجئ الذي أطلقته السبت الماضي. (العربية)
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