26
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سكان الشمال الاسرائيلي يفرون من منازلهم... بسبب "انذار كاذب"
Lebanon 24
12-10-2023
|
01:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أن فر سكان بلدة شمالي إسرائيل للبحث عن مأوى، وسط تقارير عن هجوم واسع النطاق بطائرات من دون طيار أطلقت من لبنان، الأربعاء، اعترف الجيش الإسرائيلي بأن الحادث كان أساسه "إنذار كاذب".
فقبل الساعة 6:30 مساء بقليل بالتوقيت المحلي، انطلقت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، مع تقارير عن عبور من 15 إلى 20 طائرة من دون طيار من لبنان إلى إسرائيل.
Advertisement
وبعد حوالي 10 دقائق، انطلقت صفارات الإنذار وسط إنذار بـ"تسلل إرهابي مشتبه به" في بلدة معيان باروخ الشمالية، وفي وقت لاحق في معالوت ترشيحا.
وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان البلدات الحدودية في منطقة الجليل ومرتفعات الجولان وحيفا الاحتماء حتى إشعار آخر، خوفا من "هجوم واسع النطاق".
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن طائرات من دون طيار وطائرات شراعية تعبر الحدود، وسط مزاعم بسماع انفجارات و"شيء يضرب الأرض" في مناطق حدودية.
كما أظهرت لقطات نشرتها أخبار القناة 12 الإسرائيلية طائرة من دون طيار تتحرك في السماء، لكن تبين لاحقا أنها طائرة إسرائيلية.
وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري في بيان، إنه "لم يكن هناك أي حادث أمني في شمال إسرائيل"، مضيفا أن الجيش يحقق في سبب إطلاق صفارات الإنذار في أنحاء المنطقة.
وأضاف المتحدث: "لقد حدث خطأ ونحن نحقق فيه، وسنتحقق مما إذا كان خطأ فنيا أم بشريا. خلاصة القول هي أنني أريد تهدئة الجمهور والقول إنه في هذه المرحلة لا يوجد حادث أمني كبير في الشمال".
ومع ذلك، قال هغاري إنه "يجب على الجمهور دائما البحث عن مأوى عند انطلاق صفارات الإنذار للغارات الجوية: استمع إلى الإرشادات فهي تنقذ الأرواح. من الجيد أنك بحثت عن مأوى".
وأتى الإنذار الكاذب تزامنا مع دخول حزب الله اللبناني على خط التصعيد المستمر بين حماس وإسرائيل منذ أيام، والأربعاء شهدت مناطق حدودية بين لبنان وإسرائيل تبادلا لإطلاق القذائف.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة ثأرية مروعة في احدى المناطق.. جلبوا المغدور الى قبر ابنهم وأردوه
Lebanon 24
جريمة ثأرية مروعة في احدى المناطق.. جلبوا المغدور الى قبر ابنهم وأردوه
14:59 | 2023-10-11
11/10/2023 02:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني يعلق على احداث غزة بمقطع فيديو: "قولو عني مجنون.. بس انا انسان وأب وعندي عيلة"
Lebanon 24
ممثل لبناني يعلق على احداث غزة بمقطع فيديو: "قولو عني مجنون.. بس انا انسان وأب وعندي عيلة"
13:45 | 2023-10-11
11/10/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الصرخة تعلو في زحلة.. "هيدا جنون"!
Lebanon 24
الصرخة تعلو في زحلة.. "هيدا جنون"!
03:15 | 2023-10-12
12/10/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عناصر قوى الأمن اشتبهوا بسيارة تقودها إمرأة... هذا ما تبيّن بعد توقيفها (صور)
Lebanon 24
عناصر قوى الأمن اشتبهوا بسيارة تقودها إمرأة... هذا ما تبيّن بعد توقيفها (صور)
08:39 | 2023-10-11
11/10/2023 08:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اشتباه اسرائيل بانزال شراعي من جنوب لبنان.. هذا ما نشره جواد نجل السيد نصرالله: "يا شوكوكو"
Lebanon 24
بعد اشتباه اسرائيل بانزال شراعي من جنوب لبنان.. هذا ما نشره جواد نجل السيد نصرالله: "يا شوكوكو"
13:30 | 2023-10-11
11/10/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:05 | 2023-10-12
اتصال بين السيسي وسوناك... وضرورة ضمان المساعدات الإنسانية لغزة
05:45 | 2023-10-12
بسبب موقفها إزاء أزمة أوكرانيا.. بوريل: الصين كالثعلب في خم الدجاج
05:10 | 2023-10-12
إسرائيل: لن نعيد الماء والكهرباء والوقود لغزة حتى عودة المختطفين
05:01 | 2023-10-12
إسرائيل تقدم معادلة جديدة.. المياه والوقود مقابل الأسرى!
04:46 | 2023-10-12
استخدمت العملات المُشفرة.. هكذا موّلت حماس هجومها المُفاجئ على اسرائيل
04:39 | 2023-10-12
الصليب الأحمر على خطّ الوساطة.. يتواصل مع "حماس" و"إسرائيل" بشأن الرهائن
فيديو
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
Lebanon 24
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
02:35 | 2023-10-11
12/10/2023 13:29:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
01:46 | 2023-10-10
12/10/2023 13:29:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
10:33 | 2023-10-05
12/10/2023 13:29:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24