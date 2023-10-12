بوريل وصل الى الصين للمشاركة في رئاسة الحوار الاستراتيجي

وصل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم إلى الصين، بحسب ما أكد على منصة "إكس"، كما أفادت وكالة "فرانس برس".



وقال : "وصلت للتو إلى الصين للمشاركة في رئاسة الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي والصين مع نظيري الوزير وانغ".

Advertisement



تأتي الزيارة بعد أيام على اندلاع حرب بين إسرائيل وحركة حماس ما دفع بوريل لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الأوروبيين. ودعت الصين من جانبها جميع الأطراف إلى "وقف إطلاق النار".



وستشمل زيارة بوريل التي أرجأت مرتين السنة الحالية ويُتوقع أن تستمر حتى يوم السبت، محادثات مع وزير الخارجية ستركز على قضايا من بينها العلاقات الثنائية والتحديات العالمية والتجارة.