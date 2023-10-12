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اعتراف هو الأول من نوعه للجيش الاسرائيلي: تلقينا إشارات قبل هجوم حماس

Lebanon 24
12-10-2023 | 01:57
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في إقرار هو الأول من نوعه منذ انطلاق المواجهات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، اعترف الجيش الإسرائيلي بأنه فشل في قراءة إشارات استخباراتية قبيل الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية السبت الماضي.
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إن إشارات استخباراتية وردت قبل هجوم السبت الماضي الذي أدى إلى مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي.

كما أضاف في بيان اليوم الخميس "كانت هناك علامات ظهرت في الساعات السابقة للهجوم، وكانت مبنية على معلومات استخباراتية؛ لكن لم يكن لدينا أي فهم لتحرك بهذا الحجم".

لكن بحسب هغاري، فإن تلك الإشارات لم تكن تحذيرا من الهجوم.

تحقيق مرتقب
ونوه إلى أن سيتم التحقيق في كل التفاصيل وتقديم المعلومات الكاملة للجمهور الإسرائيلي.

أتت تلك التصريحات في وقت أثيرت موجة انتقادات في إسرائيل بشأن إخفاق الجيش وعدم توقعه وقوع مثل هذا الهجوم.

كما جاءت بعد تلميحات عديدة سابقة من مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى بأنه كان هناك مؤشرات جادة قبيل ساعات من الهجوم إلا أنها لم تؤخذ في الحسبان، حسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

فيما نفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقي بلاده إشارات أو تحذيرات من احتمال حدوث أي هجوم أو حدث كبير من قبل مصر أو غيرها.

بدورها نفت مصر توجيه تحذيرات من هذا القبيل إلى تل أبيب.

وكانت إسرائيل أعلنت رسمياً بوقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة قتلاها في عملية السبت إلى 1300، بينهم نحو 220 ضابطا وجندياً.
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