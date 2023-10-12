إسرائيل تعلن مقتل قيادي في القوة البحرية لحماس.. وفيديو للحظة استهداف منزله في رفح

في اليوم السادس لعملية "طوفان الأقصى"، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل محمد أبو شمالة، العضو البارز في القوة البحرية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، خلال ليل الأربعاء ـ الخميس.



وأوضح الجيش أن أبو شمالة "كان ناشطا كبيرا في القوات البحرية التابعة للحركة، في الجزء الجنوبي من قطاع غزة".



ونشر الجيش مقطع فيديو لاستهداف منزل أبو شمالة في رفح، لكن لم يتسن التأكد مما إذا كان القيادي في حماس كان موجودا داخله وقت القصف.

IDF says it struck and killed a senior member of Hamas's naval force, Muhammed Abu Shamala, in the Gaza Strip overnight. pic.twitter.com/mfVFJ8WRwu — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 12, 2023 Advertisement

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "تم استخدام منزل أبو شمالة أيضا لتخزين أسلحة بحرية مخصصة للاستخدام في عمليات إرهابية ضد إسرائيل".(سكاي نيوز)



