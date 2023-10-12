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عربي-دولي

ارتفاع جديد في عدد قتلى "إسرائيل" بهجوم حماس.. وهذا عدد الجرحى

Lebanon 24
12-10-2023 | 02:07
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد قتلى الهجوم الذي بدأته حركة "حماس" صباح السبت الماضي.

وقالت قناة "كان" إن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 1300، مشيرة إلى إصابة 3300 شخص من بينهم العشرات في حالة حرجة. (سكاي نيوز)
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