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عربي-دولي

إيهود باراك يتحدث عن "طوفان الأقصى".. وهذا ما قاله عن الاستخبارات الإسرائيلية

Lebanon 24
12-10-2023 | 02:30
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اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، بأن هجوم حركة حماس التي شنته السبت الماضي على "إسرائيل"، كان الضربة الأشد التي تلقتها الأخيرة في تاريخها.

وأضاف إيهود باراك خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية أن ذلك يمثل "فشلا كبيرا في الاستخبارات والعمليات وصولا إلى القيادة السياسية العليا".
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ورأى أن على إسرائيل الآن أن تتأكد "من أن حماس سوف تعاني من الضربة المناسبة لكي يكون تكرار مثل هذا الحدث مستحيلا".

وصرح بأنه لا يمكن أن يتم ذلك دون اتخاذ مخاطر تتمثل في توسيع الدائرة إلى شمال إسرائيل أيضا، إلى حزب الله أو الخلايا النائمة داخل الضفة الغربية، مؤكداً أن "إسرائيل عازمة على ضمان محاسبة حماس على هذا الهجوم".

وفيما يتعلق بالرهائن، قال باراك إن هذه "مسألة حساسة للغاية.. وبطبيعة الحال، فإنها تضع قيودا معينة على الاعتبارات، لكن علينا أن نتعامل مع الأمر".

وعلق باراك على هدف حماس من أخذ عدد كبير من الرهائن، قائلا "إنه عدد غير مسبوق من الأشخاص.. أعتقد أن الهدف هو إطلاق سراح جميع السجناء ربما 10 آلاف شخص منهم في السجون الإسرائيلية.. سيحاولون اجتياز الأمر إلى النهاية ولكن ليس من الواضح كيف سينتهي الأمر". (روسيا اليوم)
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