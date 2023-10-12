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عربي-دولي

"نجحت بامتياز"... طهران تتحدث عن تجربة روسيا في مواجهة العقوبات الغربية

Lebanon 24
12-10-2023 | 02:45
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أشاد نائب وزير الاقتصاد الإيراني سيد علي روحاني، بنجاح روسيا في مواجهة العقوبات الغربية، وأشار إلى استمرار بلاده في دراسة الخطوات والإجراءات التي اتخذتها روسيا لإحباط هذه العقوبات، بحسب وكالة "نوفوستي".
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وقال: "إن المؤسسات الإيرانية تواصل دراسة إجراءات مكافحة العقوبات التي يتخذها البنك المركزي الروسي".

أضاف: "لقد راقبنا سياسة روسيا في مجال مواجهة العقوبات بطريقة خاصة، وأعتقد أنها كانت تجربة ناجحة للغاية. وكانت التوقعات، وخاصة الغربية، تشير إلى أن الاقتصاد الروسي وخاصة القطاع المالي والمصرفي سيتعرض لضرر كبير، لكن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الروسي كانت فعالة للغاية، وأظهرت أن تجربة روسيا في مكافحة العقوبات، قيّمة وناجحة".

وتابع: "نعتبر تجربة روسيا ناجحة في مكافحة العقوبات في قطاع النقد الأجنبي ولا نزال نناقشها ونبحثها في وزارة الاقتصاد، ومركز الأبحاث البرلمانية، والبنك المركزي".
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