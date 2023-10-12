بعد هجوم حماس.. ترامب يسخر من نتنياهو وهذا ما كشفه عن مقتل سليماني

بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة "حماس" السبت الماضي على "اسرائيل"، انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، "إسرائيل"، وقال إنه لن ينسى أبدا أنها لم تشارك في اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، كما وجه انتقدادات لاذعة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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وقال الرئيس السابق في خطاب له خلال لقائه حشد من مؤيديه في ويست بالم بيتش بفلوريدا، إن إسرائيل كانت تعمل مع الولايات المتحدة على خطة ضرب سليماني، لكنه تلقى مكالمة هاتفية قبل وقت قصير من تنفيذ الضربة، تعلمه بأن "إسرائيل" لن تشارك في العملية.

وأضاف ساخراً من نتنياهو: "لن أنسى أبدا أن بيبي نتنياهو خذلنا. لقد كان ذلك شيئا فظيعا جدا. لقد شعرنا بخيبة أمل كبيرة، لكننا قمنا بالمهمة بأنفسنا، بدقة مطلقة، وكان عملا رائعا وجميلا. ثم حاول بيبي أن ينسب إليه الفضل في ذلك".



كما وجه سهام انتقاداته إلى المخابرات الإسرائيلية وعدد من المسؤولين العسكريين، ملمحاً إلى الفشل في توقع هجوم حماس ومنعه.

وقال:"وزير دفاعهم أو مسؤول عسكري ما قال آمل ألا يهاجمنا حزب الله من الشمال لأن هذه هي نقطة ضعفنا". وأردف:" لذا في اليوم التالي هاجموهم!".



كذلك، سخر من "تمني" إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن عدم تحريك حزب الله للجبهة الشمالية، قائلا:" قرأت قبل ليلتين أن كل رجال الأمن التابعين لبايدن، قالوا نتمنى ألا يهاجم حزب الله من الشمال، لأن هذه هي النقطة الأكثر عرضة للخطر". وأردف ساخراً:" حزب الله ذكي للغاية".



إلا أن تلك التصريحات لم تمر مرور الكرام، فقد وجهت العديد من وسائل الاعلام المحلية والإسرائيلية على السواء، اليوم الخميس العديد من الانتقادات للرئيس الأميركي السابق.



علماً أن ترامب عاد وجدد التزامه بحماية إسرائيل، وقال في المقطع نفسه الذي انتشر خلال الساعات الماضية كالنار في الهشيم: "علينا أن نحمي إسرائيل، ليس هناك خيار آخر".



وختم مؤكداً أنه لو كان رئيسًا لكانت الولايات المتحدة اكتشفت الهجوم قبل حدوثه ومنعته. (العربية + روسيا اليوم)