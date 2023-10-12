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وزير الصحة الإسرائيلي يمنع علاج جرحى "حماس"

Lebanon 24
12-10-2023 | 03:02
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كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن وزير الصحة الإسرائيلي موشيه أربيل، وجه بمنع علاج جرحى "حماس" في المستشفيات الحكومية الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عنه قوله: "في هذه الأوقات الصعبة، يجب على نظام الرعاية الصحية التركيز بشكل كامل على علاج ضحايا الانتقام الإجرامي، أي علاج جنود جيش الدفاع الإسرائيلي"، مضيفاً: "لا شك في أن مهمة تأمين الأمن ومعالجة الإرهابيين في منظومة الصحة العامة، تضر بشكل كبير بهذه الجهود، وبالتالي لن يتم علاجهم تحت قيادتي".
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وجاء تصريحه بعد ظهور معلومات في وسائل الإعلام تفيد بأنه سيتم نقل المسلحين الفلسطينيين الجرحى إلى المستشفيات الحكومية مع الجرحى الإسرائيليين.

وذكرت الأنباء أن وزير الصحة، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقراره. (روسيا اليوم)
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