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عربي-دولي

شوهدت في صندوق شاحنة يحيط بها مسلحون.. أم شابة ألمانية كانت في الحفل الموسيقي تكشف مصيرها

Lebanon 24
12-10-2023 | 03:55
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تكشفت مفاجأة جديد عن الفتاة العشرينية، التي كانت تحضر مهرجاناً موسيقياً في صحراء النقب، فجر السبت الماضي، حين انطلق هجوم حماس المباغت، ثم ظهرت في صندوق شاحنة يحيط بها مسلحون فلسطينيون.

فقد أكدت والدتها أن ابنتها شاني لوك التي تحمل الجنسيتين الألمانية والإسرائيلية لا تزال على قيد الحياة.
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مصابة في الرأس
وكشفت الأم ريكاردا لوك في مقابلة بثها التلفزيون الألماني أنها تلقت معلومات جديدة تفيد بأن ابنتها لا تزال على قيد الحياة، لكنها تعاني من "إصابة خطيرة في الرأس وهي في حالة حرجة"، ترقد في أحد مستشفيات غزة.

كما أضافت أن تلك المعلومات أتتها من مصادر فلسطينية. وشددت على أن "كل دقيقة تمر حاسمة" بالنسبية لمصير ابنتها البالغة من العمر 22 عاماً، وفق ما نقلت صحيفة "التيليغراف" البريطانية.

إلى ذلك، قالت مخاطبة السلطات الألمانية: "عليكم التحرك بسرعة وإخراج شاني من قطاع غزة"، مناشدة الحكومة الألمانية عدم "الجدل حول مسائل الاختصاص القضائي" في تلك القضية الإنسانية".

وكان ممثلو الادعاء في ألمانيا أعلنوا يوم الثلاثاء أنهم بدأوا تحقيقًا ضد حماس للاشتباه في قيامها باختطاف مواطنين ألمان في أعقاب هجوم السبت الماضي. وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام الاتحادي إن الادعاء "فتح تحقيقا ضد أعضاء مجهولين في حركة حماس".

فيما حذر المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس من أن "تستخدم حماس الرهائن كدروع بشرية في الأسابيع المقبلة:، وفق تعبيره. وأعلن أن أن بلاده حظرت أنشطة حماس نهائياً، مؤكدا أنه لولا دعم إيران المتواصل على مدى الأعوام الماضية لما تمكنت تلك الحركة الفلسطينية من شن هجومها الأسبوع الماضي.(العربية)

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