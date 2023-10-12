في زيارة تضامن بعد هجمات "حماس"... بلينكن في تل أبيب

وصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، إلى تل أبيب، في إطار جولة أوسع يقوم بها في الشرق الأوسط، لإظهار تضامن واشنطن مع إسرائيل، بعد الهجمات التي نفذتها حركة حماس المصنفة إرهابية، وسعيا لتهدئة الصراع، وفقا لوكالة "رويترز".

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كما سيحاول بلينكن المساعدة في تأمين إطلاق سراح رهائن اختطفتهم حماس، علما أن بعضهم أميركيين.

وذكرت رويترز أيضا، أن وزير الخارجية الأميركي، "سيناقش مسألة فتح ممر آمن للمدنيين في قطاع غزة، قبل اجتياح بري إسرائيلي محتمل للقطاع".

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، قد كشف أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، سيلتقي بلينكن، الجمعة.

وكتب الشيخ، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا): "في إطار الجهد المبذول على مدار الساعة من قبل القيادة الفلسطينية لوقف الحرب المدمرة، وفي إطار الجهد المشترك بين الأردن وفلسطين، يلتقي اليوم (الخميس) الرئيس محمود عباس في عمان مع الملك عبد الله الثاني ".

كشف مسؤول بالسلطة الفلسطينية، الخميس، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، سوف يلتقي الجمعة، مع رئيس السلطة محمود عباس، تزامنا مع الأوضاع المتوترة في إسرئيل والأراضي الفلسطينية والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 2400 شخص من الجانبين.

وأضاف: "من المقرر أيضا أن يلتقي الرئيس يوم غد الجمعة، مع وزير الخارجية الأميركي السيد أنتوني بلينكن". (الحرة)