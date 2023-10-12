الأسد ورئيسي: لاتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد مع فلسطين

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أكد الرئيس السوري بشار الأسد أنّ "انتصارات المقاومة أثبتت أنّ الكيان الصهيوني أضعف بكثير مما كان يدّعي".وخلال اتصال هاتفي لبحث آخر التطورات في فلسطين المحتلة مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أضاف الأسد: "علينا بذل كل الجهود لتسريع اتخاذ موقف عربي إسلامي موحّد في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم".ورأى أنّ "كل ساعة تأخير في اتخاذ موحّد من قبل الدول العربية والإسلامية تعني ارتكاب مزيد من الجرائم الصهيونية ضد سكان قطاع غزة".من جانبه، قال الرئيس الإيراني إنّ "طوفان الأقصى أثبتت حقيقة عدم إمكانية ايجاد معادلة إقليمية من دون الأخذ بعين الاعتبار حقوق الشعب الفلسطيني".وأضاف رئيسي أنّ "على الأمة الإسلامية وجميع أحرار العالم أن يتخذوا موقفاً موحداً حيال جرائم الصهاينة ضد فلسطين ووضع حدّ لها".وأشار الرئيس الإيراني إلى أنّ "كل من طبّع علاقته مع الكيان الصهيوني علناً بذريعة الدفاع عن حقوق الفلسطينيين فُضح".وأكّد رئيسي أنّ بلاده "ستتواصل مع قادة البلدان الإسلامية من أجل اتخاذ موقف موحد حيال تطورات فلسطين". (الميادين)