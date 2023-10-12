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عربي-دولي

الصليب الأحمر على خطّ الوساطة.. يتواصل مع "حماس" و"إسرائيل" بشأن الرهائن

Lebanon 24
12-10-2023 | 04:39
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أعلن مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الحمر، اليوم الخميس، أن اللجنة تتواصل مع حماس وإسرائيل، بشأن الرهائن الذين احتجزهم مسلحو الحركة خلال هجوم كبير على إسرائيل بدأ السبت.

وأضاف المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى في الصليب الأحمر فابريزيو كاربوني: "نتواصل الآن مع مسؤولين من حماس وإسرائيل في إطار الجهود المبذولة في هذا الشأن".
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وتابع: "كوسيط محايد، نحن مستعدون للقيام بزيارات إنسانية وتسهيل الاتصالات بين الرهائن وأفراد عائلاتهم، وتسهيل أي إطلاق سراح في نهاية المطاف".


وشمل هجوم حماس المباغت، احتجاز عدد غير معروف من الرهائن، وإدخالهم إلى قطاع غزة، الذي يتعرض حاليا لقصف جوي عنيف من "إسرائيل". (سكاي نيوز)
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