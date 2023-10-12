استخدمت العملات المُشفرة.. هكذا موّلت حماس هجومها المُفاجئ على اسرائيل

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الضربة المُباغتة التي شنتها حركة حماس على إسرائيل يوم السبت الماضي أثارت العديد من التساؤلات حول كيفية قيامها بتمويل العملية، لاسيما أن قطاع غزة يشهد حصاراً منذ 15 عاماً وتراقب إسرائيل فيه كل شاردة وواردة.ربما تكون في الإجابة في تحليل أجرته شركة مختصة بالبيانات، والتي توصلت إلى أن الحركة ربما استخدمت العملات المشفرة لتمويل هجومها الأخير، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".فخلال العام الذي سبق الهجمات، تلقت ثلاث جماعات مسلحة هي حماس والجهاد وحزب الله، مبالغ كبيرة من الأموال من خلال العملات المشفرة، وفقاً لمراجعة أوامر المصادرة التي أصدرتها الحكومة الإسرائيلية وتقارير تحليلات "بلوكتشين".41 مليون دولار تلقتها حماسفقد أظهر التحليل أن محافظ العملات الرقمية التي ربطتها السلطات الإسرائيلية بـحركة "الجهاد"، أن الحركة تلقت ما يصل إلى 93 مليون دولار من العملات المشفرة بين آب 2021 وحزيران من هذا العام.وتلقت المحافظ المرتبطة بحماس حوالي 41 مليون دولار خلال فترة زمنية مماثلة، وفقاً لبحث أجرته شركة أخرى لتحليل العملات المشفرة والبرمجيات، وهي BitOK ومقرها تل أبيب.إلى ذلك لا يمكن تحديد ما إذا كانت العملات المشفرة التي تلقوها قد تم استخدامها مباشرة لتمويل الهجوم. كما لا يمكن تحديد مقدار العملات المشفرة التي صادرتها السلطات الإسرائيلية من المحافظ.وقال باحثون إن المبلغ المذكور قد يكون نسبة مئوية صغيرة من المبلغ الإجمالي للأموال التي تدفقت للحركة.في موازاة ذلك كشفت الشرطة الإسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي أنها جمدت المزيد من حسابات العملات المشفرة التي تستخدمها حماس لجمع التبرعات على الشبكات الاجتماعية.كذلك صدر في الشهر التالي قرار مماثل ضد محافظ "الجهاد"، حيث طلب المكتب الوطني الإسرائيلي لتمويل مكافحة الإرهاب أيضاً مصادرة أي عملات مشفرة موجودة في 67 حساب عميل في "بينانس"، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم.وسعت الأوامر السابقة التي أصدرها المكتب هذا العام ضد حماس وحزب الله إلى مصادرة الأموال في "بينانس". وذكرت الصحيفة أن وزارة العدل الأميركية تجري تحقيقاً واسع النطاق في ضوابط مكافحة غسل الأموال التي تطبقها الشركة.تبرعات عبر تلغراممن جانبهم قال الباحثون الذين يدرسون تمويل حماس إن العملات المشفرة تظل واحدة من عدد من الأدوات التي تستخدمها الحركة لجمع الأموال، بما في ذلك جلب الأموال النقدية إلى غزة من مصر.تقنية تتجاوز البنوكيشار إلى أن تقنية Crypto تسمح للمستخدمين بتجاوز البنوك عن طريق نقل الرموز المميزة على الفور بين المحافظ الرقمية، والتي يتم الاحتفاظ بها عادةً في بورصة العملات المشفرة.(العربية)