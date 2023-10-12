إسرائيل: لن نعيد الماء والكهرباء والوقود لغزة حتى عودة المختطفين

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، أن تل أبيب لن تعيد الماء والكهرباء والوقود لقطاع غزة إلا بعودة الأسرى الإسرائيليين إلى منازلهم.

كاتس كتب عبر منصة "إكس": "مساعدات إنسانية لغزة؟.. لن يتم تشغيل أي مفتاح كهربائي أو فتح صنبور مياه أو دخول أي شاحنة وقود حتى عودة المختطفين الإسرائيليين إلى منازلهم.. لن يعظنا أحد بالأخلاق".

وتمنع إسرائيل الماء والكهرباء والوقود عن غزة منذ 7 تشرين الأول الجاري؛ حين أطلقت حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد المستوطنات الإسرائيلية؛ ردا على ما تؤكد أنها "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".

وحذرت مؤسسات إنسانية وحقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية من حدوث كارثة إنسانية في حال استمرار منع الماء والكهرباء والوقود عن غزة. (وكالات)