هل يستطيع نتنياهو النجاة من هجوم حماس على إسرائيل؟

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لا شك في أن الهجوم الذي شنته "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول كان له أبعاد تاريخية وسوف يظل في الأذهان لأجيال مقبلة.وبحسب موقع "الجزيرة" القطري الناطق بالإنكليزية، فإن السرائيليين "أدركوا أن نجاح "حماس" يرتبط بشكل معقد بالفشل الذريع الذي منيت به الحكومة. وقد أثار ذلك بالطبع السؤال الرئيسي حول ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية قادران على النجاة من تداعيات الهجوم الوحشي. لقد بدأت الاتهامات تتصاعد، حتى وإن استغرق الأمر شهورًا، إن لم يكن سنوات، قبل أن نفهم تمامًا ما حدث. ودائماً ما كانت استراتيجية نتنياهو تتمثل في السماح لـ "حماس" بمساحة للمناورة من أجل إضعاف السلطة الفلسطينية في رام الله والمجتمع الفلسطيني بشكل عام. وكان نتنياهو قد قال في اجتماع لحزب "الليكود" في آذار 2019: "على أولئك الراغبين بإحباط إقامة دولة فلسطينية أن يدعموا تعزيز "حماس" ونقل الأموال إلى الحركة". وأضاف: "هذا جزء من استراتيجيتنا للتمييز بين الفلسطينيين في غزة والفلسطينيين في يهودا والسامرة".وتابع الموقع: "في أعقاب هجوم "حماس"، تزعزع هذا الإطار الاستراتيجي بشكل متزايد. هناك الكثير من الحديث عن "الفشل الاستخباراتي"، حيث تفوقت "حماس" في الذكاء على الوحدة 8200 الإسرائيلية الشهيرة، وأجهزة المخابرات العامة، المعروفة أيضًا باسم "الشاباك"، والعديد من الوكالات الأخرى المسؤولة عن المراقبة. ويبدو أن وحدات الاستخبارات هذه كانت تعمل في ظل نموذج استعماري خاطئ، وهو النموذج الذي يصور "حماس" على أنها ضعيفة وتفتقر إلى الفطنة الاستراتيجية، مما دفعها إلى تجاهل الإشارات التحذيرية الواضحة إلى حد ما، مثل المناورات العسكرية التي قامت بها الحركة على شاطئ غزة خلال الأشهر القليلة الماضية. ولعل أفضل عبارة يمكن أن تصف هذا الفشل هي الغطرسة الاستعمارية".وأضاف الموقع: "ومن ثم هناك "الفشل في الاستعداد". وهذا أيضاً جاء نتيجة للغطرسة الاستعمارية. وبشكل أكثر تحديدًا، فقد تبين الآن أن الجيش قام بإرسال وحدات عسكرية بعيدًا عن الحدود مع غزة لتأمين المستوطنين اليهود في الضفة الغربية. وحتى أيلول، كانت حوالي 22 كتيبة منتشرة في كل أنحاء المنطقة، في حين بقيت كتيبتان فقط بالقرب من غزة. ففي الخليل، على سبيل المثال، يقوم ما بين 600 إلى 800 جندي بحماية نحو 800 مستوطن بشكل منتظم، في حين ترافق ثلاث كتائب "صلاة" اليهود في قبر يوسف في نابلس وقبر راحيل في بيت لحم. وفي نهاية الأسبوع الماضي، تم إرسال كتيبة كاملة كان من المفترض أن تؤمن حدود غزة لحماية المستوطنين اليهود الذين ذهبوا للصلاة في حوارة، المدينة الفلسطينية التي نفذ فيها المستوطنون مذبحة".وتابع الموقع: "واستمر الفشل في الاستعداد أيضًا في الساعات والأيام التي تلت هجوم "حماس"، حيث استغرقت الوحدات العسكرية ساعات قبل أن تتمكن من الوصول إلى المدنيين المحاصرين. وتشعر عائلات المختطفين بأن الحكومة قد تخلت عنهم تمامًا. في الواقع، لقد تمكنت الحكومة اليمينية وأنصارها من بناء دفاعاتهم، وقالوا: "الآن ليس الوقت المناسب لتوجيه أصابع الاتهام، بل يجب علينا أن نتحد لهزيمة الأعداء المشتركين". وقد تبنّى معظم الصهاينة الليبراليين هذا الموقف أيضًا، وانتقدوا بشدة أي شخص يجرؤ على الخروج عن المألوف".وبحسب الموقع، "في الوقت نفسه، ليس هناك شك في أن قواعد اللعبة الدفاعية "لليوم التالي" تتم صياغتها، فنتنياهو ووزراؤه سيلقون اللوم على مختلف وكالات الاستخبارات والطيارين ووحدات النخبة العسكرية التي ارتبطت بأولئك الذين يحتجون على الإصلاح القضائي لحكومته. سوف يلومون "حماس" و"حزب الله" وإيران والفلسطينيين. وسوف يلومون قضاة المحكمة العليا ووسائل الإعلام ورئيس أركان الجيش ووزير دفاعهم. وسوف يلومون المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، واليساريين المناهضين للصهيونية، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الإسرائيلية. وسوف يلومون أيضًا الصهاينة الليبراليين الذين يقودون حركة الاحتجاج".ورأى الموقع أن "نتنياهو وحاشيته سوف يحرفون الواقع، ويفعلون أي شيء وكل شيء ممكن لتأمين مراكزهم في السلطة، إلا أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانوا سينجحون. ولكن على الرغم من الهوة الواسعة بين المعسكر اليميني المتطرف المؤيد للحكومة والمعسكر الصهيوني الليبرالي، هناك أيضا نقاط مشتركة واسعة النطاق. ويعتقد كل من الصهاينة الليبراليين ونظرائهم المسيانيين أن نتنياهو كان خجولاً للغاية في تعامله مع "حماس". وعلى الرغم من الانتقادات المتزايدة، يبدو أن هناك أيضاً اتفاقاً على أن المشاة الإسرائيليين سوف يحتاجون، في أعقاب أي هجوم جوي واسع النطاق، إلى دخول غزة "لإعادة تأسيس الردع" والتخلص من حماس إلى الأبد".وختم الموقع: "إن الرغبة في الانتقام العنيف هي النقطة الوحيدة المشتركة التي توحد المجتمع الإسرائيلي في الوقت الحالي، ولو بشكل مؤقت. ولكن قد يكون هذا أيضًا العنصر الرئيسي الوحيد الذي يحتاج إليه نتنياهو للبقاء في السلطة لسنوات مقبلة".