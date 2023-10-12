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عربي-دولي

اتصال بين السيسي وسوناك... وضرورة ضمان المساعدات الإنسانية لغزة

Lebanon 24
12-10-2023 | 06:05
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أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ضرورة ضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر البيان: "توافق الجانبان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية".
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