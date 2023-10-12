الصحة الفلسطينية تعلن آخر حصيلة لضحايا القصف الإسرائيلي لغزّة والضفة

Advertisement

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 1354 شهيدا والجرحى إلى أكثر من 6049 في غزة، وإلى 31 شهيدا و180 جريحا في الضفة الغربية المحتلة.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأعداد حتى اليوم السادس من معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس.وقال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور يوسف أبو الريش، في وقت سابق اليوم: "بلغ عدد الشهداء حتى الآن قرابة 1200 وعدد الإصابات حوالي 5600".وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب جولة تفقدية على مرافق مجمع الشفاء الطبي: "جل هذه الأرقام تعود لمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ".وفي وقت سابق الأربعاء أعلنت الصحة أن "المستشفيات في قطاع غزة باتت في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية جراء اشتداد العدوان الإسرائيلي".وأضافت أن "استمرار قطع الاحتلال الإسرائيلي للكهرباء والمياه والوقود يشكل خطرا على حياة الجرحى والمرضى ويتسبب في كارثة صحية وبيئية وخيمة".ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على القطاع، وتوسيع رقعة الاستهداف لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية. (روسيا اليوم)