عدوان إسرائيلي على سوريا.. الطائرات استهدفت مطاري دمشق وحلب

تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مطاري دمشق وحلب الدوليين، اليوم الخميس، ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة.



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وأضافت الوزارة: إن هذا العدوان هو محاولة يائسة من العدو الإسرائيلي المجرم لتحويل الأنظار عن جرائمه التي يرتكبها في غزة، والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها على يد المقاومة الفلسطينية، وهو جزء من النهج المستمر في دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة التي يحاربها الجيش السوري في شمال البلاد، والتي تشكل ذراعاً مسلحاً للكيان الإسرائيلي وسيستمر الجيش العربي السوري بملاحقتها وضربها حتى تطهير البلاد منه. وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: “حوالي الساعة 13/50 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً مطاري حلب ودمشق الدوليين ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة”.وأضافت الوزارة: إن هذا العدوان هو محاولة يائسة من العدو الإسرائيلي المجرم لتحويل الأنظار عن جرائمه التي يرتكبها في غزة، والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها على يد المقاومة الفلسطينية، وهو جزء من النهج المستمر في دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة التي يحاربها الجيش السوري في شمال البلاد، والتي تشكل ذراعاً مسلحاً للكيان الإسرائيلي وسيستمر الجيش العربي السوري بملاحقتها وضربها حتى تطهير البلاد منه.

وكانت وكالة "سبوتنيك" نقلت أنّ الدفاعات الجويّة السورية تتصدّى لصواريخ إسرائيليّة استهدفت مطاري دمشق وحلب الدوليين.

وبحسب المعلومات الاولية فانّ المضادات الجوية السورية تتصدى لعدوان استهدف مدرج مطار حلب. ونقلت الوكالة انّ العدوان الإسرائيلي استهدف المهابط الرئيسية في مطاري حلب ودمشق الدوليين، وتشير المعلومات الأولية إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" في حلب.

ووصلت الفرق الفنية والدفاع المدني إلى مواقع الانفجار في مطاري دمشق وحلب، وباشرت على الفور التعامل مع الأضرار تمهيدا للإعلان عنها بشكل رسمي.

وبحسب المعلومات فقد أطلقت الطائرات الإسرائيلية عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة، استهدفت محيط العاصمة دمشق، وطائرات أخرى استهدفت مطار حلب الدولي بصواريخ موجهة من فوق المياه الإقليمية، قبالة السواحل السورية.

ونقل مصدر أمني لـ"سبوتنيك" أنّ الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تصدت لبعض الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.

أمّا أصوات الانفجارات التي سمعت في المنطقة الساحلية، فناجمة عن انفجار لحشوات الدفع الأولية للصواريخ الاعتراضية التي أطلقتها شبكة الدفاع الجوي في المنطقة الساحلية أثناء التصدي للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي.