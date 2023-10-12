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بلينكن: ما قامت به "حماس" يذكرنا بأفعال "داعش".. ونتنياهو: الأيام القادمة ستكون صعبة

Lebanon 24
12-10-2023 | 07:58
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أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أن حركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن أفعالها تعيد ذكريات داعش.

كلام بلينكن جاء خلال مؤتمر صحافي جمعه برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي وصف هجمات حماس بالـ"بربرية"، مشيرا إلى أن "حماس تمثل داعش وكما تم القضاء على داعش سنقضي على حماس". 
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وأضاف نتنياهو: "الأيام القادمة ستكون صعبة لكن الجانب الحضاري سينتصر". 

ومن جهته، بدأ بلينكن بالحديث عن جذوره اليهودية: "وصلت إلى إسرائيل ليس كوزير خارجية أميركي فقط بل كيهودي فر أجداده من القتل". 

وقال بلينكن إن بلاده لن "تقبل قتل الأطفال والمدنيين في إسرائيل من قبل حماس". 

وأيد بلينكن تشبيه نتنياهو لحركة حماس بداعش قائلا: "ما قامت به حماس هو نفس أفعال داعش". 

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل حماية إسرائيل وتقديم المساعدات التي تحتاجها. 

وختم بقوله: "حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تعمل لصالحه". 
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