27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بلينكن: ما قامت به "حماس" يذكرنا بأفعال "داعش".. ونتنياهو: الأيام القادمة ستكون صعبة
Lebanon 24
12-10-2023
|
07:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أن حركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن أفعالها تعيد ذكريات داعش.
كلام بلينكن جاء خلال مؤتمر صحافي جمعه برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي وصف هجمات حماس بالـ"بربرية"، مشيرا إلى أن "حماس تمثل داعش وكما تم القضاء على داعش سنقضي على حماس".
Advertisement
وأضاف نتنياهو: "الأيام القادمة ستكون صعبة لكن الجانب الحضاري سينتصر".
ومن جهته، بدأ بلينكن بالحديث عن جذوره اليهودية: "وصلت إلى إسرائيل ليس كوزير خارجية أميركي فقط بل كيهودي فر أجداده من القتل".
وقال بلينكن إن بلاده لن "تقبل قتل الأطفال والمدنيين في إسرائيل من قبل حماس".
وأيد بلينكن تشبيه نتنياهو لحركة حماس بداعش قائلا: "ما قامت به حماس هو نفس أفعال داعش".
وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل حماية إسرائيل وتقديم المساعدات التي تحتاجها.
وختم بقوله: "حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تعمل لصالحه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة ثأرية مروعة في احدى المناطق.. جلبوا المغدور الى قبر ابنهم وأردوه
Lebanon 24
جريمة ثأرية مروعة في احدى المناطق.. جلبوا المغدور الى قبر ابنهم وأردوه
14:59 | 2023-10-11
11/10/2023 02:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الصرخة تعلو في زحلة.. "هيدا جنون"!
Lebanon 24
الصرخة تعلو في زحلة.. "هيدا جنون"!
03:15 | 2023-10-12
12/10/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني يعلق على احداث غزة بمقطع فيديو: "قولو عني مجنون.. بس انا انسان وأب وعندي عيلة"
Lebanon 24
ممثل لبناني يعلق على احداث غزة بمقطع فيديو: "قولو عني مجنون.. بس انا انسان وأب وعندي عيلة"
13:45 | 2023-10-11
11/10/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اشتباه اسرائيل بانزال شراعي من جنوب لبنان.. هذا ما نشره جواد نجل السيد نصرالله: "يا شوكوكو"
Lebanon 24
بعد اشتباه اسرائيل بانزال شراعي من جنوب لبنان.. هذا ما نشره جواد نجل السيد نصرالله: "يا شوكوكو"
13:30 | 2023-10-11
11/10/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بين جسر المدفون وبلدة شكا.. وداعاً لهذه المحلات
Lebanon 24
بين جسر المدفون وبلدة شكا.. وداعاً لهذه المحلات
13:30 | 2023-10-11
11/10/2023 01:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:30 | 2023-10-12
دمشق تتحفظ على عبارات في قرار الجامعة العربية بخصوص غزة
09:10 | 2023-10-12
صندوق النقد: تأثيرات مالية واقتصادية لحرب غزة على المنطقة
09:00 | 2023-10-12
"هيرون تي بي" الإسرائيلية تدخل الحرب: تحمل طناً من الذخائر
08:39 | 2023-10-12
طائرة عبد اللهيان تعود أدراجها عقب استهداف مطار دمشق (صورة)
08:15 | 2023-10-12
أردوغان ومحمد بن زايد يبحثان آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية
08:00 | 2023-10-12
خسائر اقتصادية قياسية.. ماذا لو طال أمد الحرب في الشرق الأوسط؟!
فيديو
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
Lebanon 24
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
02:35 | 2023-10-11
12/10/2023 16:36:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
01:46 | 2023-10-10
12/10/2023 16:36:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
10:33 | 2023-10-05
12/10/2023 16:36:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24