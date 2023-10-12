"هيرون تي بي" الإسرائيلية تدخل الحرب: تحمل طناً من الذخائر

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كتبت "سكاي نيوز": بدأت إسرائيل خلال الساعات الماضية في طلب أنواعٍ من الأسلحة النوعية التي قامت بتصنيعها وإرسالها إلى أوروبا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن إسرائيل أرسلت إلى الحكومة الفيدرالية طلب دعم لاستخدام طائرتين دون طيار من طراز "هيرون تي بي".وأضافت برلين أن وزارة الدفاع أعطت موافقتها على استخدام الطائرتين بالفعل بما يتّفق مع الطلب، في ظل المواجهة الشرسة بين حماس والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة، وأوضحت الوزارة أن القوات المسلّحة الألمانية تستأجر حاليا 5 طائرات دون طيار من هذا الطراز، تُستخدم بشكل خاص لتدريب الجنود الألمان في موقع داخل إسرائيل.وبشأن الطلب الإسرائيلي الأخير من برلين، يقول ألكسندر أرتاماتوف، المحلل العسكري الروسي، إن ما يحدُث دليل قاطع على عدم قدرة الغرب على تقديم أي مساعدة عسكرية إلى إسرائيل، نظرا لفراغ مخازن الغرب بسبب دعم الحرب في أوكرانيا، كما يكشف أيضا من جانب آخر ضعف صناعة التسليح في جيوش الناتو أيضا.وتوقع أرتاماتوف، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، تكثيف إسرائيل من ضرباتها الجوية قبل أي عملية تحرك بري، وهذا يتضح من استعداداتها الخاصة بالمسيّرات، لتقليل أيضا الخسائر البشرية التي بدأت توصف بالفادحة لدى الجيش الإسرائيلي.وأضاف أرتاماتوف أن تل أبيب تسعى في تلك المرحلة إلى إلحاق أكبر ضرر وتدمير البنية التحتية قبل الانصياع إلى الضغوط الدولية لوقف القصف والحصار، مؤكدا أن موقف موسكو من تلك الأحداث ثابت وواضح على أساس التهدئة وبدء مفاوضات سلام تعتمد على حل الدولتين."هيرون تي بي" هي طائرة إسرائيلية قتالية يستخدمها الجيش ويمكنها حمل قدر كبير من الأسلحة وأنظمة الاتصال، وتعرف أيضا بـ"أيتان"، وقد أُدخلت إلى الخدمة في سلاح الجو الإسرائيلي في شباط 2010.والأسبوع الماضي، أوقفت إسرائيل في أعقاب هجوم حماس تدريب 16 طيارا ألمانيا على هذا النوع من المسيرات التي تُعد الأكبر في الترسانة الجوية الإسرائيلية.تُوجّه مثل هذه الطائرات المسيّرة عن بعد لتلقّي قنابل أو تقوم بعمليات استطلاع قبل العودة إلى قاعدتها، ولن تحتوي مثل هذه القنابل على أنظمة دفع تتسبّب في ضوضاء أو دخان من حرق الوقود، مما يجعلها تؤدي جميع مهامها في صمت.