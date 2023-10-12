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إقتصاد

صندوق النقد: تأثيرات مالية واقتصادية لحرب غزة على المنطقة

Lebanon 24
12-10-2023 | 09:10
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حذر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، الخميس، من تأثر المنطقة سلبا على المستويين المالي والاقتصادي؛ جراء التصعيد في غزة.

وقال أزعور خلال مؤتمر صحفي بمراكش المغربية حول آفاق الاقتصاد بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن "التصعيد في غزة سيكون لها تأثير على المنطقة على المديين المتوسط والبعيد؛ والقدرة على تحديد هذا التأثير وحجمه وامتداده الزمني تتطلب معرفة مآلات الحرب".

وزاد بأنه: "من الصعب التكهن بالتداعيات الاقتصادية لما يجري في المنطقة، ولا حتى ترقب ما يمكن أن يحدث مستقبلا، لكن من الضروري وجود احتياطات مالية في دول المنطقة، لتفادي مثل هذه الصدمات".

وأبدى أزعور ارتياحه تجاه عودة أسعار النفط الخام إلى الاستقرار"، بعد ارتفاعها بأكثر من 5 بالمئة في أول أيام الحرب. (سكاي نيوز)

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