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عربي-دولي
دعما للفلسطينيين... مصر تنظم حملة موسعة للتبرع بالدم
Lebanon 24
12-10-2023
|
10:30
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شهدت الجامعات المصرية في أنحاء البلاد حملة موسعة للتبرع بالدم دعماً للشعب الفلسطيني، تزامنا مع تعرض قطاع غزة لتصعيد عسكري إسرائيلي عنيف.
وبتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أطلقت مؤسستا "صناع الحياة" و"شفاء الأورمان"، عضوا التحالف الوطني المصري للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية وبنك الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة".
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وتمت عمليات التبرع بالدم في مختلف الجامعات المصرية، عبر سيارات متنقلة تجوب المحافظات، وذلك لدعم الفلسطينيين المحتاجين للدم.
وفي السياق ذاته، دعا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جميع المصريين للمشاركة في الحملة، مؤكدا على مواصلة جهوده لدعم الشعب الفلسطيني وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بكافة أشكالها، حتى تحسن الأوضاع.
وكانت مصر دعت جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي شرقي البلاد.
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