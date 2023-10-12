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عربي-دولي

رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة

Lebanon 24
12-10-2023 | 11:00
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وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم، بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي: "تأكيدا لمواقف العراق الثابتة والمبدئية من القضية الفلسطينية، وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، وذلك بالتنسيق مع السلطات المصرية لغرض إيصال المساعدات التي تتضمن مستلزمات طبية وعلاجية، واحتياجات إنسانية عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق". (روسيا اليوم)

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