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عربي-دولي

العاروري: لا نستهدف المدنيين والمعركة مجرد جولة

Lebanon 24
12-10-2023 | 10:40
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أكّد نائب رئيس المكتب السياسيّ لحركة حماس، صالح العاروري أنّ الاحتلال "بعنفه الإجراميّ" يريد أن يغطي على فشل جيشه، في الدفاع عن مقاره.

وقال، في حديث لقناة "الجزيرة": "هجوم القسام كان عملية مرتبة ومنضبطة والتعليمات كانت بالهجوم على فرقة غزة العسكرية الإسرائيلية. وهذه المعركة مجرد جولة والعدو لم ينقطع عن استهداف شعبنا."

وشدّد على أنّ حماس، في إدارتها وسياستها لا تستهدف المدنيين.

وندّد باتهام الغرب لـ"حماس" بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرًا أنّ الغرب يتجاهل أن الحرب قامت ضد حماس على أساس استهداف المدنيين.

ورأى أنّه لم يُعرف عن منطقة الشرق الأوسط بالحروب الدينية بل الغرب هو الذي ولدت لديه كل الإيديولوجيات المتطرفة.

 

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