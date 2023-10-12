كلام لافت من ترامب عن "حزب الله".. كيف علّق عليه البيت الأبيض؟





وقال بيتس: "لا يخطر ببالنا إطلاقا لماذا يشيد أي أميركي بمنظمة إرهابية مدعومة من إيران، ويصفها بأنها ذكية".

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ترامب، الذي يسعى لخوض الانتخابات ضد الرئيس جو بايدن في انتخابات 2024، قال في تصريحات لمؤيديه في فلوريدا، الأربعاء، إن حزب الله "ذكي للغاية"، ووصف وزير الدفاع يوآف غالانت بأنه "أحمق". قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، الخميس، إن تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي وصف فيها حزب الله بأنه "ذكي" وانتقد فيها وزير الدفاع الإسرائيلي "خطيرة وغير سوية".وقال بيتس: "لا يخطر ببالنا إطلاقا لماذا يشيد أي أميركي بمنظمة إرهابية مدعومة من إيران، ويصفها بأنها ذكية".ترامب، الذي يسعى لخوض الانتخابات ضد الرئيس جو بايدن في انتخابات 2024، قال في تصريحات لمؤيديه في فلوريدا، الأربعاء، إن حزب الله "ذكي للغاية"، ووصف وزير الدفاع يوآف غالانت بأنه "أحمق".

كما انتقد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب ما وصفه بعدم الاستعداد للهجوم الذي أطلقته حركة حماس مطلع الأسبوع وأسفر عن مقتل 1300 شخص على الأقل في إسرائيل.

وقال ترامب، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل، لشبكة "فوكس نيوز"، إن نتنياهو "تضرر بشدة" من الهجوم.



وأضاف: "لم يكن مستعدا. لم يكن مستعدا وإسرائيل لم تكن مستعدة. وفي عهد ترامب، ما كان عليهم أن يكونوا مستعدين".



وفي حديثه إلى أنصاره في فلوريدا، علق ترامب مرة أخرى على الاستعداد الأمني الإسرائيلي، وأشار إلى "بعض الأشياء التي مضت في مسار خاطئ الأسبوع الماضي".



وقال: "عليهم أن يصححوا الأمر لأنهم يقاتلون قوة كبيرة للغاية على الأرجح، ربما يقاتلون إيران". (سكاي نيوز عربية)