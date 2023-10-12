Advertisement

عربي-دولي

كلام لافت من ترامب عن "حزب الله".. كيف علّق عليه البيت الأبيض؟

Lebanon 24
12-10-2023 | 11:03
A-
A+
Doc-P-1116929-638327307893820782.jpg
Doc-P-1116929-638327307893820782.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، الخميس، إن تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي وصف فيها حزب الله بأنه "ذكي" وانتقد فيها وزير الدفاع الإسرائيلي "خطيرة وغير سوية".

وقال بيتس: "لا يخطر ببالنا إطلاقا لماذا يشيد أي أميركي بمنظمة إرهابية مدعومة من إيران، ويصفها بأنها ذكية".
Advertisement

ترامب، الذي يسعى لخوض الانتخابات ضد الرئيس جو بايدن في انتخابات 2024، قال في تصريحات لمؤيديه في فلوريدا، الأربعاء، إن حزب الله "ذكي للغاية"، ووصف وزير الدفاع يوآف غالانت بأنه "أحمق".
 
كما انتقد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب ما وصفه بعدم الاستعداد للهجوم الذي أطلقته حركة حماس مطلع الأسبوع وأسفر عن مقتل 1300 شخص على الأقل في إسرائيل.
 
وقال ترامب، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل، لشبكة "فوكس نيوز"، إن نتنياهو "تضرر بشدة" من الهجوم.

وأضاف: "لم يكن مستعدا. لم يكن مستعدا وإسرائيل لم تكن مستعدة. وفي عهد ترامب، ما كان عليهم أن يكونوا مستعدين".

وفي حديثه إلى أنصاره في فلوريدا، علق ترامب مرة أخرى على الاستعداد الأمني الإسرائيلي، وأشار إلى "بعض الأشياء التي مضت في مسار خاطئ الأسبوع الماضي".

وقال: "عليهم أن يصححوا الأمر لأنهم يقاتلون قوة كبيرة للغاية على الأرجح، ربما يقاتلون إيران". (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:24 | 2023-10-12
19:00 | 2023-10-12
18:30 | 2023-10-12
18:00 | 2023-10-12
16:54 | 2023-10-12
16:28 | 2023-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24