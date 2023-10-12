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عربي-دولي

هزّة أرضيّة تضرب بلداً عربيّاً... السكان خافوا والجدران اهتزّت

Lebanon 24
12-10-2023 | 11:05
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أفادت "روسيا اليوم" نقلا عن المركز الليبي للاستشعار عن بعد، عن تسجيل هزة أرضية شعر بها سكان العاصمة طرابلس وسكان المنطقة الغربية.

وذكر موقع "بوابة السوط" الإخباري الليبي أن الهزة الأرضية التي أعلن عنها المركز الليبي للاستشعار عن بعد منذ لحظات شعر بها سكان مدينة طرابلس، وأحدثت هلعا بين المقيمين.
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ونقل "بوابة الوسط" عن أحد اسطان قوله إن الهزة الأرضية "وقعت قبل دقائق قليلة وكانت قوية، حيث اهتزت جدران بعض المباني"، مشيرا إلى أن أثاث منزله اهتز جراء ذلك. (روسيا اليوم)
 
 
 
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