كارثة إنسانية في غزة.. مخزون الغذاء سينفد خلال أيام

حذر برنامج الأغذية العالمي من نفاد مخزون الغذاء من المحال التجارية في قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة.





وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة إن "مخزون قطاع غزة من المواد الغذائية بدأ يقل وقارب على النفاد في كثير من المحال التجارية، ولن يكفي لأكثر من أسبوع"، مضيفة أن "البرنامج لديه حاليا مواد غذائية تكفي حوالي 44 ألف شخص، وإغلاق كل منافذ القطاع وعملية حصار غزة يجعلان من الصعب إدخال أية مساعدات إضافية".

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وتابعت: "برنامج الأغذية العالمي اشترى مواد غذائية من مناطق كثيرة، وأنه على استعداد لإيصالها إلى القطاع في حال توفر ممر آمن يسمح بدخولها".



كذلك، لفتت إلى أن هذه المواد الغذائية موجودة في مصر وإسرائيل، مضيفة: "الأزمة كلها تكمن في تأمين المناطق الحدودية وضمان عدم استهداف هذه المعابر حتى تصل المواد بصورة آمنة إلى داخل القطاع".



هذا وأعربت عطيفة عن قلق برنامج الأغذية العالمي من الوضع المتدهور في قطاع غزة وتأثر المدنيين بالصراع الحالي بسبب ما وصفته بأنه "عملية تهجير ونزوح واسعة"، لافتة الى ان "هذا النزوح سيستمر مع استمرار الغارات الجوية" ومؤكدة أن غزة "لم تشهد نزوحا بهذا الحجم منذ عام 2014" حين اندلع صراع عسكري بين إسرائيل وفصائل فلسطينية بالقطاع.





وتابعت: "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى توفر المأوى للآلاف من المدنيين الفلسطينيين".



كما ذكرت عطيفة أن برنامج الأغذية يقدم بالتعاون مع الأونروا مساعدات غذائية في الملاجئ التي نزح إليها الكثير من أهل غزة، مشيرة إلى مشكلات في تقديم هذه الخدمات مثل تدمير البنية التحتية والشوارع وتدهور الوضع الأمني بصورة عامة. ووصفت الوضع في القطاع بأنه "ليس أزمة إنسانية، بل هو كارثة إنسانية".