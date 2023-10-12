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حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وعقب اجتماع وزراء الدفاع في دول الناتو في بروكسل اليوم، قال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي: "مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الآن، هناك احتمال أن تحاول الدول أو المنظمات المعادية لإسرائيل استغلال الوضع، وهذا يشمل منظمات مثل حزب الله ودول مثل إيران. والرسالة هي أنه لا ينبغي لهم أن يحاولوا استغلال الوضع".وأشار إلى أن الولايات المتحدة نشرت قوات إضافية في الشرق الأوسط "لمنع المزيد من التصعيد"، لافتاً الى أن عددا من دول الناتو أعلن عزمه على تقديم المساعدة لإسرائيل، من دون الكشف عن تفاصيل هذه المساعدة.كما أشار إلى أن الناتو "ليس طرفا" في هذا الصراع.