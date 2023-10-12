عبّاس: نرفض "قتل المدنيين" بالجانبين في الحرب

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه "قتل المدنيين" بالجانبين في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".



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وخلال لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمّان، قال عبّاس: "نرفض الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين لأنها تخالف الأخلاق والدين والقانون الدولي".

كما دعا إلى الوقف الفوري للعدوان الشامل على أبناء شعبنا، وتقديم المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة.



بدوره، شدد الملك عبد الله الثاني على أنه من الضروري وقف التصعيد في غزة، محذراً من انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان القطاع.





وقال: "الأردن يبذل جهوداً مكثفة لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية الفلسطينيين".