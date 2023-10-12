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عربي-دولي

العراق.. إجراءات أمنية مشددة في محيط سفارات دول مساندة لإسرائيل

Lebanon 24
12-10-2023 | 13:21
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اتخذت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة في محيط سفارات دول مساندة لإسرائيل.

وانتشر المئات من عناصر الشرطة العراقية بمحيط السفارة الألمانية في منطقة المنصور، ومحيط السفارة الفرنسية في منطقة الكرادة وسط بغداد، خشية اعتداءات قد تطاول السفارات أو تظاهرات قد تخرج في محيطها بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة".
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وأضاف أن "القوات الأمنية العراقية تنتشر بشكل كبير في الليلة التي تسبق تظاهرات التيار الصدري، التي ستكون في ساحة التحرير يوم الجمعة".
 
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العراقيين إلى الخروج بتظاهرة مليونية وسط بغداد بعد صلاة الجمعة، لمساندة الشعب الفلسطيني ضد إسرائيل.
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