نتنياهو: الحرب يجب أن تنتهي بتصفية "حماس"

شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الحرب يجب أن تنتهي بتصفية حركة "حماس"، مضيفاً: "حماس هي داعش".







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وفي كلمة أمام الكنيست مساء اليوم، قال نتنياهو إن "جيشنا قوي وسيواصل مواجهة القتلة"، داعياً لفرض عقوبات على أي دولة تسمح لحماس بالعمل في أراضيها.

وأكد أن إسرائيل لن تتوقف عن محاولة إعادة الرهائن إلى بيوتهم آمنين.