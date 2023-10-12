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نتنياهو: الحرب يجب أن تنتهي بتصفية "حماس"

Lebanon 24
12-10-2023 | 13:39
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شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الحرب يجب أن تنتهي بتصفية حركة "حماس"، مضيفاً: "حماس هي داعش".

 
 
وفي كلمة أمام الكنيست مساء اليوم، قال نتنياهو إن "جيشنا قوي وسيواصل مواجهة القتلة"، داعياً لفرض عقوبات على أي دولة تسمح لحماس بالعمل في أراضيها.
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وأكد أن إسرائيل لن تتوقف عن محاولة إعادة الرهائن إلى بيوتهم آمنين.
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