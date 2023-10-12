هجوم مسلّح يستهدف سعوديّاً... قتلوه بكمين محكم!

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تعرض مواطن سعودي مقيم في الفلبين إلى هجوم من قبل رجلين يستقلان دراجة نارية، نصبا كميناً أدى إلى مقتله وإصابة زوجته.ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية عن الرائد هارون ماكاباندينج، رئيس شرطة المدينة التي شهدت الحادثة، أن القتيل يبلغ 50 عاماً، وزوجته المصابة 45 عاماً، وكلاهما من سكان داتو بيانج، ماجوينداناو ديل سور.وقال ماكاباندينغ إن القتيل، الذي كان يقود شاحنته الصغيرة "NER 6511"، لقي مصرعه على الفور بينما أصيبت زوجته بطلقات نارية في جسدها خلال الهجوم، وتم نقل المصابة إلى مستشفى مقاطعة ماجوينداناو على متن دراجة ثلاثية العجلات.وكان الزوجان قد قاما بزيارة مزرعة اشتراها أخيراً في بارانجاي لابو لابو المجاورة، بلدة داتو هوفر، وكانا متوجهين إلى المنزل عبر هذه المدينة عندما نصب لهم المسلحان كميناً. (العربية)