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عربي-دولي

الكنيست يقرّ تشكيل حكومة الطوارىء... من تضمّ؟

Lebanon 24
12-10-2023 | 14:36
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أقر الكنيست الإسرائيلي تشكيل حكومة الطوارئ طوال مدة الحرب.

وأدى عضو المعارضة بيني غانتس و4 أعضاء من حزبه اليمين كوزراء في الحكومة، التي رفض زعيم المعارضة يائير لبيد الانضمام إليها.

وستضم حكومة الحرب بنيامين نتنياهو وغانتس ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت وسيكون كل من القائد السابق للجيش من حزب غانتس غدي آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مراقبين. (سكاي نيوز)
 

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