لتقديم الدعم لها... هذا ما ستُرسله بريطانيا لإسرائيل

ستُرسل بريطانيا سفينتين تابعتين للبحرية الملكية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وستبدأ رحلات إستخباراتية فوق إسرائيل في استعراض لدعمها العسكري لحليفتها.



وبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، سيتم إرسال اثنتين من سفن الأسطول الملكية، "RFA Argus" و"RFA Lyme Bay"، إلى المنطقة كجزء من مجموعة الاستجابة الملائمة بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستبدأ في الرحلات الجوية للإخلاء. (روسيا اليوم)

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