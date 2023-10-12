والدها شخص مهمّ... صواريخ "حماس" تقتل مجندة إسرائيليّة هذه صورتها

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، عن مقتل ابنة رئيس مجلس كريات نتافيم الرقيب عدي باروخ إزاء سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية على مستوطنة سديروت. (روسيا اليوم)

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