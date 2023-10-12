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عربي-دولي

والدها شخص مهمّ... صواريخ "حماس" تقتل مجندة إسرائيليّة هذه صورتها

Lebanon 24
12-10-2023 | 15:07
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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، عن مقتل ابنة رئيس مجلس كريات نتافيم الرقيب عدي باروخ إزاء سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية على مستوطنة سديروت. (روسيا اليوم)
 
 
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مجندة إثر سقوط صواريخ على سديروت (صورة)

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