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عربي-دولي

الرقم ارتفع... كم أصبح عدد القتلى الإسرائيليين في عمليّة "طوفان الأقصى"؟

Lebanon 24
12-10-2023 | 15:20
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ذكرت "روسيا اليوم"، أنّ عدد القتلى الإسرائيليين في عملية "طوفان الأقصى" ارتفع إلى 1400 قتيل.
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