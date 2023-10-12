بعدما وصف "الحزب" "بالذكيّ جدّاَ"... كيف ردّ بايدن على ترامب؟

Advertisement

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بوصف سلفه دونالد ترامب لـ"حزب الله" بـ"الذكي جدا"، بعد تبادل عناصر الحزب النار مع جنود إسرائيليين عبر الحدود اللبنانية في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل قبل ستة أيام، وفق ما نقل متحدث باسمه.وقال بايدن في منشور على منصة "إكس"، إن "دعم بلدنا لإسرائيل حاسم ولا يتزعزع. وليس هذا بالوقت المناسب للثناء على "الإرهابيين" الذين يسعون لتدميرها". (سكاي نيوز)