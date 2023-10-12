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عربي-دولي

مجندات إسرائيليات يتحدثن عن تفاصيل أولى لحظات "طوفان الأقصى"... ماذا كشفن؟

Lebanon 24
12-10-2023 | 16:54
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كشفت روايات جنود إسرائيليين تفاصيل اللحظات الأولى لاختراق عناصر حماس الفلسطينية الجدار الفاصل فجر السبت 7 أكتوبر، حيث كان هؤلاء في نوبة حراسة عند انطلاق عملية "طوفان الأقصى".

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن جنود إسرائيليين خدموا في مهمة مراقبة بالقرب من مستوطنة "ناحال عوز"، قولهم إن المقاومين اخترقوا السياج الفاصل بسرعة كبيرة، وسيطروا على قاعدة الجيش العسكرية لمدة 7 ساعات كاملة.
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بدورها، أكدت مجنّدة إسرائيلية أنه خلال إسقاط الصواريخ من قطاع غزة على تلك المستوطنة، والتي استمرت لمدة ساعة كاملة، احتمى الجنود بينما دخل عناصر المقاومة الفلسطينية إلى القاعدة.

وقالت المجندة: "ركضت حافية القدمين إلى الملجأ، وبعد ساعة، بدأنا نسمع أصواتا بالعربية، وشرعوا بإطلاق النار قرب المدخل".

وأضافت أن قاعدة الجيش الإسرائيلي تحوّلت لمدة ساعات إلى معسكر لعناصر حماس إلى أن استعادتها وحدة خاصة من الجيش.

وتقول مجندة إسرائيلية أخرى: "لم أكن أعتقد أبدا أنني سأرى شيئا كهذا خلال المراقبة. لقد بذلت قصارى جهدي حتى أصاب قناص نظام المراقبة".

وتابعت مجندة ثالثة كانت متمركزة في نقطة مراقبة قائلة إن المقاومين بدأوا بإطلاق النار على كاميرات المراقبة، ووصل الأمر إلى نقطة لم يعد بإمكاننا فيها مراقبة الحدود.

وأوضحت أن "التقارير بدأت تصل عن تسلل شمل حشودا من المقاومين، شيء جنون، وقيل لنا إن خيارنا الوحيد هو… الركض إلى غرفة العمليات للنجاة بحياتنا".

واختتمت بأن قوات الأمن الاسرائيلية لم تكن تعرف من أين تبدأ.. كان هناك الكثير من المسلحين، وأشياء كثيرة تحدث. (روسيا اليوم)
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