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قالت وسائل إعلام إسرائيليةإن الجيش الإسرائيلي جاهز لعملية برية في غزة، وينتظر الموافقة السياسية للتحرك.وأفادت القناة 14 الإسرائيلية في تقرير، بأن "الجيش الإسرائيلي مستعد للبقاء في قطاع غزة لأشهر".وأضافت أن "الهدف من العملية البرية للجيش الإسرائيلي يتمثل بــ"بتجريد القطاع من السلاح".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس، أنه "لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن أي هجوم بري في غزة"، لكن متحدثا أكد أن الجيش الإسرائيلي "يستعد لهذا الاحتمال".وقال المتحدث إن الجيش الإسرائيلي: "يؤمّن سياج غزة، وسيتم إطلاق النار على من يقترب منه".