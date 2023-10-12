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الجيش الإسرائيلي جاهز لعملية برية في غزة

Lebanon 24
12-10-2023 | 18:00
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قالت وسائل إعلام إسرائيليةإن الجيش الإسرائيلي جاهز لعملية برية في غزة، وينتظر الموافقة السياسية للتحرك.
وأفادت القناة 14 الإسرائيلية في تقرير، بأن "الجيش الإسرائيلي مستعد للبقاء في قطاع غزة لأشهر".
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وأضافت أن "الهدف من العملية البرية للجيش الإسرائيلي يتمثل بــ"بتجريد القطاع من السلاح".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس، أنه "لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن أي هجوم بري في غزة"، لكن متحدثا أكد أن الجيش الإسرائيلي "يستعد لهذا الاحتمال".
وقال المتحدث إن الجيش الإسرائيلي: "يؤمّن سياج غزة، وسيتم إطلاق النار على من يقترب منه".
وأوضح أن "الضربات الليلية على غزة ركزت على "قوة النخبة" التابعة لحركة حماس"، مضيفا أن "قوة النخبة هي التي قادت توغل يوم السبت، وسيتم ضرب كل فرد من أفرادها".
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