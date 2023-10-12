بلدية سديروت ستبدأ إجلاء سكانها الأحد

أعلنت وسائل إعلام إسرئيلية أن بلدية سديروت ستبدأ إجلاء سكانها اعتباراً من الأحد المقبل.

وكانت صواريخ المقاومة الفلسطينية تساقطت على المدينة رداً على الاعتداءات قطاع غزة.

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