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عربي-دولي
بلدية سديروت ستبدأ إجلاء سكانها الأحد
Lebanon 24
12-10-2023
|
18:30
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أعلنت وسائل إعلام إسرئيلية أن بلدية سديروت ستبدأ إجلاء سكانها اعتباراً من الأحد المقبل.
وكانت صواريخ المقاومة الفلسطينية تساقطت على المدينة رداً على الاعتداءات قطاع غزة.
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