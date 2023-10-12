شكري: يجب التعامل مع حقوق الإنسان الفلسطيني دون ازدواجية

دان وزير الخارجية المصري سامح شكري استهداف المدنيين في غزة، من قبل الجيش الإسرائيلي.

وشدّد شكري في مؤتمر صحافي على أنه لا مبرر لاستهداف المدنيين وتعريضهم للقتل أو الحصار أو التجويع أو التهجير.

وأكد أنه يجب التعامل مع حقوق الإنسان الفلسطيني دون ازدواجية.

Advertisement