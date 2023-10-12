الصفدي: الأردن يقوم بإتصالات سريعة لإنهاء التصعيد

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وصف وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي الرفض الإسرائيلي لعبور المساعدات الإنسانية إلى غزة بأنها انتهاك للقانون الإنساني الدولي.وحذّر من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر، وترحيل الأزمة إلى دول الجوار.وكشف في بيان صدر عن مكتب وزارة الخارجية الأردنية أن "كل الدول العربية أكدت أنها ستتصدى جماعياً لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم خلال اجتماع وزراء الخارجية الطارئ الذي عقد الأربعاء الماضي".وبيّن الصفدي أن "الأردن يقوم باتصالات متعدّدة وسريعة من أجل تحرّك دولي وفوري لإنهاء التصعيد والحرب في غزّة وتوفير الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني".