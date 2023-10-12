Advertisement

عربي-دولي

الصفدي: الأردن يقوم بإتصالات سريعة لإنهاء التصعيد

Lebanon 24
12-10-2023 | 19:24
A-
A+
Doc-P-1117117-638327609129866402.jpg
Doc-P-1117117-638327609129866402.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصف وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي الرفض الإسرائيلي لعبور المساعدات الإنسانية إلى غزة بأنها انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وحذّر من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر، وترحيل الأزمة إلى دول الجوار.
Advertisement
وكشف في بيان صدر عن مكتب وزارة الخارجية الأردنية أن "كل الدول العربية أكدت أنها ستتصدى جماعياً لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم خلال اجتماع وزراء الخارجية الطارئ الذي عقد الأربعاء الماضي".
وبيّن الصفدي أن "الأردن يقوم باتصالات متعدّدة وسريعة من أجل تحرّك دولي وفوري لإنهاء التصعيد والحرب في غزّة وتوفير الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2023-10-12
19:00 | 2023-10-12
18:30 | 2023-10-12
18:00 | 2023-10-12
16:54 | 2023-10-12
16:28 | 2023-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24