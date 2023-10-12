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إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بترحيل سكان شمال غزة نحو الجنوب... ومكتب الإعلام الحكومي بغزة يردّ!

Lebanon 24
12-10-2023 | 23:18
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قالت الأمم المتحدة في وقت مبكر من اليوم الجمعة إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأن نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.
 
وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان "ترى الأمم المتحدة أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذه الأمر دون عواقب إنسانية مدمرة".
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وأضاف دوجاريك: "الأمم المتحدة تناشد بقوة إلغاء أي أمر من هذا القبيل، إذا تم تأكيده، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي".


وتابع دوجاريك أن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي يسري أيضا على جميع موظفي الأمم المتحدة وأولئك الذين يقيمون في منشآت تابعة للمنظمة بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات.
 
 
ورد مكتب الإعلام الحكومي بغزة على البيان قائلا: "ان تحذير سكان شمال غزة للانتقال جنوبا هي أخبار كاذبة من الاحتلال ونحث مواطنينا على عدم التعاطي معها".
 
 
وبدورها، طلبت الأمم المتحدة من إسرائيل إلغاء قرار إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه.
 
 
وعلقت إسرائيل على رد الأمم المتحدة قائلة بأنه "أمر مخذ".
 
وكانت قناة "كان" الإسرائيلية قد قالت إن وزراء الحكومة الإسرائيلية وافقوا على خطة لإجلاء سكان بلدات غلاف غزة.
 
 
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي جاهز لعملية برية في غزة، وينتظر الموافقة السياسية للتحرك.
 
 
وذكرت القناة 14 الإسرائيلية في تقرير، أن الجيش الإسرائيلي مستعد للبقاء في قطاع غزة لأشهر.
 
 
وأضافت أن الهدف من العملية البرية للجيش الإسرائيلي يتمثل بــ"بتجريد القطاع من السلاح". (سكاي نيوز)
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