رئيس الوزراء الأيرلندي "قلق" من الوضع في غزة: إسرائيل تمارس عقابا جماعيا

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اعتبر رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار إن إسرائيل تمارس عقابا جماعيا في غزة، وليس لها الحق في انتهاك القانون الدولي.وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن رئيس الوزراء الأيرلندي دعا أيضا إلى فتح ممر إنساني للسماح بوصول المساعدات إلى الفلسطينيين.وقال فارادكار لراديو وتلفزيون أيرلندا "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن ليس لها الحق في الظلم"، معرباً عن قلقه مما يراه يحدث في غزة في الوقت الراهن.وأوضح أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني من خلال معاقبتها للمدنيين الفلسطينيين، وأن أيرلندا ستسعى إلى فتح ممر إنساني للسماح بوصول المساعدات إلى غزة.