حاملات طائرات وسفن ومسيرات.. هذه الدول دعمت "إسرائيل" بوسائل للردع

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بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل، أعلنت عدة دول من بينها الولايات المتحدة إرسال قطع بحرية ومسيرات ومقاتلات، لتشكل أدوات ردع لأي تدخلات من أطراف أخرى في الصراع.كما دان الرئيس الأميركي جو بايدن، الهجوم وتعهد بتوفير ما يلزم لإسرائيل للدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها، وقال مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، إن سربا من مقاتلات A10 وصل إلى المنطقة، متوقعا وصول المزيد من القدرات تباعا.وأكد المسؤول أن واشنطن لا تنوي نشر قوات عسكرية على الأرض في إطار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مضيفا "المدنيون في غزة لا يجب أن يلاموا على إرهاب حماس".والثلاثاء، أعلن البنتاغون أن حاملة الطائرات الأميركية، جيرالد فورد، التي تم إرسالها إلى قبالة إسرائيل كإجراء رادع ضد "الأعداء" الإقليميين من مغبة التدخل في الحرب بين حماس وإسرائيل، وصلت إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.كما أكد البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة مستعدة لنشر حاملة طائرات ثانية في شرق المتوسط "إذا اقتضى الأمر".كذلك، سارعت ألمانيا بدورها إلى تقديم المساعدة لإسرائيل، وأعلنت برلين الأربعاء، أنها وضعت في تصرّف إسرائيل طائرتين مسيرتين حربيتين من طراز "هيرون تي بي" لكي تستخدمهما في ردّها على الهجوم المباغت الذي شنته عليها حركة حماس.ووفقا لمجلة "در شبيغل"، فقد سأل سلاح الجو الإسرائيلي في نهاية الأسبوع الفائت عما إذا كان بإمكان ألمانيا أن تضع في تصرّفه هاتين الطائرتين الحربيتين الإسرائيليتين الصنع لكي يستخدمهما في ردّه على هجوم حماس.وفي بيانها أوضحت وزارة الدفاع الألمانية أن "القوات المسلحة الألمانية تستأجر حالياً خمس طائرات بدون طيار من هذا الطراز تُستخدم بشكل خاص لتدريب الجنود الألمان" في موقع في إسرائيل.وبحسب در شبيغل، فقد أوقفت إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب هجوم حماس تدريب 16 طياراً ألمانياً سيعودون إلى بلدهم قريباً.أما الحكومة البريطانية فقد أعلنت الخميس، أنها سترسل سفينتين تابعتين للبحرية الملكية وطائرات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط "لدعم إسرائيل وتعزيز الأمن الإقليمي ومنع أي تصعيد".وقال رئيس الوزراء، ريشي سوناك في بيان "ستبدأ الدوريات البحرية وطائرات المراقبة العمل في المنطقة اعتبارا من الجمعة لرصد التهديدات للاستقرار الإقليمي، مثل نقل الأسلحة إلى جماعات إرهابية".وأوضح أن التجهيزات تشمل طائرة من طراز "بي 8" وسفينتين تابعتين للبحرية الملكية، وثلاث مروحيات من طراز "ميرلين" وسرية من مشاة البحرية الملكية.كما أعلنت لندن، الخميس، تنظيم رحلات جوية لإجلاء مواطنيها الراغبين في مغادرة إسرائيل إلى المملكة المتحدة. (الحرة)