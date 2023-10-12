انسحاب المرشح الجمهوري لرئاسة مجلس النواب الأميركي

تراجع النائب الأميركي، ستيف سكاليز، الخميس، عن ترشحه لمنصب رئيس مجلس النواب.



وأتى إعلان سكاليز، الممثل عن أريزونا، عن انسحابه بعد مرور يوم فقط على حصوله على ترشيح جمهوريي المجلس لاستبدال رئيس المجلس السابق، كيفن مكارثي، النائب عن كاليفورنيا، وفق ما ذكرته شبكة "إن بي سي نيوز".

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وكان سكاليز قد هزم النائب عن أوهايو، جيم جوران، لكن الشبكة ذكرت بأنه لم يتضح بعد إن كان بإمكان الأخير أن يحصل على الأصوات اللازمة للحصول على المنصب، والذي يتطلب موافقة 217 عضوا.



ولم يقنع سكاليز الذي رشحه أغلبية زملائه لم يقنع في تصويت غير رسمي، ظهر الأربعاء، عددا كافيا من أنصار ترامب لدعمه للوصول إلى المنصب، وبالتالي السماح بتنظيم التصويت في جلسة عامة مما عمق الأزمة في الكونغرس.



وفي الوقت ذاته، يدعم ديمقراطيو المجلس، زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس، النائب عن نيويورك، حكيم جيفريز.



ويتألف الكونغرس من مجلسين أحدهما مجلس الشيوخ، الذي فاز فيه الديمقراطيون، ومجلس النواب وهو الذي يشهد فوضى غير مسبوقة. وقد علقت معظم سلطات هذه المؤسسة بسبب الإقالة المفاجئة لرئيسه كيفن مكارثي، في الثالث من أكتوبر الماضي، بسبب الانقسامات بين المعتدلين وأنصار ترامب في الحزب الجمهوري.



لذلك هذا المجلس غير قادر حاليا على تقديم أي نص للتصويت مما يجعل مستحيلا الإفراج عن أي مساعدات إضافية لإسرائيل الحليف التاريخي للولايات المتحدة، بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس السبت، وفق ما ذكرته فرانس برس.



والأمر ذاته ينطبق على مساعدات جديدة لأوكرانيا التي غزتها روسيا، وهي تناقش منذ أسابيع. (الحرة)